Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о наказании за фейки о действиях ВС РФ

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до трех лет. Если недостоверная информация используется из корыстных побуждений, то срок лишения свободы увеличивается от 5 до 10 лет. В случае если фейк стал причиной тяжких последствий, преступника отправят в тюрьму на 10-15 лет.

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о наказании за недостоверную информацию о действиях вооруженных сил России. Данная инициатива предполагает введение уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение думского комитета.

В Уголовном кодексе (УК) РФ появится новая статья – 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Инициатором введения уголовной статьи стал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Парламентарий подчеркнул, что фейки о российских военнослужащих деморализуют общество. Кроме того, у россиян подрывается доверие к российской армии и силовым структурам. По его словам, недостоверная информация ранит родных и близких бойцов.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до трех лет. Если недостоверная информация используется из корыстных побуждений, то срок лишения свободы увеличивается от 5 до 10 лет. В случае если фейк стал причиной тяжких последствий, преступника отправят в тюрьму на 10-15 лет.

Комитет рекомендовал палате принять во II чтении законопроект об уголовной ответственности. Также в данном контексте речь шла о лишении свободы на срок до 3 лет за призывы к введению иностранных санкций против России.

Ранее мы сообщили, что Путин предложил внести в устав ОДКБ понятие "контролирующее государство".

Фото: duma.gov.ru