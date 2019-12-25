Сотрудники петербургского НИИ рассказали о профилактике сердечных заболеваний

Первое место среди причин смерти на данный момент занимает инфаркт миокарда.

11 августа отмечается Международный День здорового сердца. В эту дату петербургские врачи вынуждены констатировать неутешительную статистику: первое место среди причин смерти на данный момент занимает инфаркт миокарда. О том, какие меры принять для профилактики смертельных заболеваний сердечной системы, сообщили сотрудники НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Так, поводом вызвать скорую является сильная боль за грудной клеткой. В НИИ Джанелидзе экстренных больных везут по специальному красному коридору, в реанимацию, так как при инфаркте дорога каждая минута.

Если, например, инфаркт с подъемом сегмента СТ, то он в течение часа должен быть прооперирован, должна пройти ревоскуляризация, потому что каждая минута промедления – это погибает часть миокарда и человек может остаться инвалидом. Алексей Ляшенко, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №10 НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе

Медики отметили, что во избежание страшных последствий важно не переедать, вести подвижный образ жизни, отказаться от курения и прочих вредных привычек. Также свою роль может сыграть наследственность. В получении информации о своём здоровье поможет прохождение диспансеризации.

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Фото: Piter.TV