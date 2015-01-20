Власти Ленобласти отчиталась об исполнении бюджета за 2023 год

Как подчеркнул первый зампред правительства Ленобласти — председатель комитета финансов Роман Марков, эти средства позволили создать необходимые резервы для спокойного и надежного начала 2024 года.

Доход Ленинградской области в 2023 году превысил 300 млрд рублей, что стало рекордом для консолидированного бюджета региона. Профицит составил 40 млрд рублей.

Как подчеркнул первый зампред правительства Ленобласти — председатель комитета финансов Роман Марков, эти средства позволили создать необходимые резервы для спокойного и надежного начала 2024 года. За полгода власти не допустили никаких кассовых разрывов, и все основные статьи расходов полностью закрыты, добавил он.

На публичных слушаниях по исполнению бюджета Ленинградской области 2023 года в Тихвине были озвучены следующие данные: доходы бюджета составили 306,1 млрд рублей, расходы — 265 млрд рублей, профицит — 41 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Ленобласти будут отремонтированы почти 400 домов.

Фото: Правительство Ленобласти