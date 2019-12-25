Профессора из США арестовали на митинге в Петербурге

Капилкова отправили под арест на 11 суток.

Во вторник, 15 марта, в Петербурге Дзержинский суд арестовал Михаила Капилкова, которого задержали на несанкционированной акции. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

На Невском проспекте у дома №35 Капилкова задержали, когда там проходила акция. Мужчина заявил, что не участвовал в ней, а только наблюдал.

По данным пресс-службы судов, подсудимый в 1993 году переехал в США, где учился в UNY, Pace University и Колумбийском университете. Там же и преподает в должности профессора.

В прошлом году он вернулся в Петербург. Капилков рассказал, что не работает, читает книги, посещает музеи и театры и страдает депрессией. Кроме этого, вдохновляется Сатоси Накамото — человеком или группой людей, разработавших протокол криптовалюты биткоин и создавших первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован.

Подсудимый заявил, что "атеист, хочет, чтобы в РФ сменилась власть, штраф готов оплатить". Капилкова отправили под арест на 11 суток.

Ранее петербургского ресторатора, бойкотировавшего QR-коды, не отпустили из СИЗО.

Фото: Piter.tv

