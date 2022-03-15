Петербургского ресторатора, бойкотировавшего QR-коды, не отпустили из СИЗО

Его в заседание суда пришла поддержать группа соратников.

Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей ресторатора Александра Коновалова. Он не удовлетворил требований подсудимого. Об этом 15 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Коновалов обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Защита просила избрать своему подопечному домашний арест. Обвиняемый убеждал суд, что у него нет возможности скрыться и он не собирается.

Адвокат просил суд приобщить к материалам заявления знакомых и соратников Александра Коновалова. Всего заявлений было 107. Отмечается, что везде был один и тот же текст. Кроме того, соратники ошиблись судом и заявления вышли ненадлежащими. В связи с этим суд отказал в приобщении.

Группа соратников собралась в здании суда и поддерживала адвоката. Суд сделала им замечание.

Я считаю себя абсолютно невиновным. Невиновному человеку находиться в тюрьме очень сложно. Считаю, что это дело политически мотивировано из-за того, что я высказывал свою позицию по поводу QR-кодов. Прошу домашний арест. Александр Коновалов.

В поддержку Александра Коновалова проводили митинг. На нем задержали 7 человек.

Видео: пресс-служба объединенная пресс-служба судов Петербурга