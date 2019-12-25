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На акции в поддержку Александра Коновалова задержали 7 человек в Петербурге
Сегодня, 14:02
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На акции в поддержку Александра Коновалова задержали 7 человек в Петербурге

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Акция должна была пройти в формате автопробега, однако до его старта несколько участников задержали.

В среду, 23 февраля, на несанкционированной акции в поддержку ресторатора Александра Коновалова полиция задержала семь человек. Об этом сообщает Znak.com.

Акция должна была пройти в формате автопробега, однако до его старта несколько участников задержали. Напомним, что Коновалов организовал в Петербурге сопротивление QR-кодам. Ресторатор заявил, что в его заведении не будут проверять электронные сертификаты. К нему присоединились 170 заведений общепита и сферы услуг. 

После Коновалов стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взятке. Следствие считает, что он взял у администратора бара 50 тыс. рублей для решения вопроса с сотрудниками полиции, которые ранее изъяли в заведении кальяны.

Ранее стало известно, что начальник ГУ МВД Петербурга поощрил инспекторов ДПС за задержание нарушителей

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: qr-сопротивление, акция, коновалов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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