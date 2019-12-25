Начальник ГУ МВД Петербурга поощрил инспекторов ДПС за задержание нарушителей

Отмеченные сотрудники ДПС поощрены денежными премиями.

Во вторник, 22 февраля, в пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что начальник главка генерал-лейтенанта полиции Роман Плугин поощрил ряд сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД за решительные и профессиональные действия при задержании опасных правонарушителей.

Так, 12 февраля в Московском районе старший лейтенант полиции Сергей Сторожев направил служебный автомобиль "Шкода Октавия" наперерез мчащейся "Мазды" под управлением пьяного водителя, который пытался скрыться от полицейской погони. Легкие травмы получил напарник Сторожева – старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко.

В тот же день инспектор ДПС Тосненского района Ленобласти прапорщик полиции Сергей Демьяненко применил табельное оружие, чтобы остановить и задержать пьяного водителя груженного автовоза, что позволило избежать трагедии на оживленной федеральной трассе "Москва - Санкт-Петербург".

А в прошлую среду, 16 февраля, в Выборгском районе прапорщик полиции Роман Линкевич, преследуя пьяного водителя "Тойота Королла" также применил табельное оружие.

Сотрудников поощрили денежными премиями.

Фото: Piter.tv