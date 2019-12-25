Профессор Виноградов: некоторые граждане в марте получат пенсию меньшего размера

Эксперт напомнил, что в в феврале прошла дополнительная индексация пенсий.

Некоторые граждане в марте 2025 года получат пенсию меньшего размера, чем в феврале. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в интервью агентству "Прайм".

По его словам, январские пенсии были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции, которую ожидали увидеть на уровне 7,3%. Однако показатель достиг отметки в 9,5%, в связи с чем в феврале прошла дополнительная индексация. Виноградов уточнил, что за февраль пришла увеличенная пенсия с январской доплатой, однако в марте такой доплаты не будет.

Ранее мы сообщали, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%.

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