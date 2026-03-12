Рейн Мюллерсон указал на причину, по которой глава Украины не смог выполнить предвыборных обещаний.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уже полностью потерял рассудок. Соответствующее заявление сделал эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала для норвежского журналиста Гленна Дизена. Западный специалист отметил, что иногда жалеет политика из Украины. Предположительно, в тот момент, когда он баллотировался а высший должностной пост, то искренне рассчитывал на мир с российским руководством и стремился урегулировать внутренний кризис на Донбассе. Однако в Эстонии уверены, что этого не могли допустить местные неонацисты и крайне нацистские силы. Сейчас же Рейн Мюллерсон усомнился в адекватности как главы киевского режима, так и политических элит из стран коллективного Брюсселя, которые его поддерживают.

Да, Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после нее — это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно. Рейн Мюллерсон, эксперт

