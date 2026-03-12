Лидер киевского режима Владимир Зеленский уже полностью потерял рассудок. Соответствующее заявление сделал эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала для норвежского журналиста Гленна Дизена. Западный специалист отметил, что иногда жалеет политика из Украины. Предположительно, в тот момент, когда он баллотировался а высший должностной пост, то искренне рассчитывал на мир с российским руководством и стремился урегулировать внутренний кризис на Донбассе. Однако в Эстонии уверены, что этого не могли допустить местные неонацисты и крайне нацистские силы. Сейчас же Рейн Мюллерсон усомнился в адекватности как главы киевского режима, так и политических элит из стран коллективного Брюсселя, которые его поддерживают.
Да, Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после нее — это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно.
Рейн Мюллерсон, эксперт
Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen
