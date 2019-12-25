  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Сегодня, 11:01
116
matveyvn

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

0 0

Откровения студенток о домогательствах со стороны преподавателей опубликовало студенческое издание DOXA.

Профессор МГУ, преподаватель филологического факультета Сергей Князев уволился после письма студенток о домогательствах в вузе со стороны педагогов. О своём уходе Князев написал на своей странице в Facebook.

Откровения студенток о домогательствах со стороны преподавателей опубликовало студенческое издание DOXA. После этого было опубликовано открытое письмо против домогательств, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ.

Сергей Князев написал, что у него были отношения со студентками, но он всегда считал их добровольными. Он отметил, что никогда никого ни к чему не принуждал.

Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях.

Сергей Князев, преподаватель филфака МГУ

Он добавил, что некоторые его высказывания кто-то мог воспринять неправильно. Князев заявил, что не считает возможным оставаться в университете в таком положении. Он доведёт семестр до конца, чтобы, по его словам, не создавать никому сложностей.

Ранее главреда "Эха Москвы" обвинили в домогательствах.

 

Теги: вуз, домогательства, мгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии