Главреда "Эха Москвы" обвинили в домогательствах

Сначала Венедиктов отрицал, что приставал к Ведуте.

Главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова обвинили в домогательствах. Это сделала бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута. Об этом пишет "Русская служба BBC" в своём профайле.

Ведута рассказала, что в 2012 году медиаменеджер пригласил девушку на ужин в большой компании. После него он предложил развести домой её, а также ведущих его радиостанции Татьяну Фельгенгауэр и Оксану Чиж. Их, по словам Ведуты, высадили первыми, после чего в машине остался только она, Венедиктов и водитель.

Девушка рассказала, что главред пытался её обнимать, положил руку на колено, которая после"поползла выше по внутренней поверхности бедра". Она попросила Венедиктова не делать этого — и как только машина остановилась, сразу выбежала из салона.

После этого Венедиктов проводил Ведуту до подъезда, спросил есть ли кто-то дома и попытался поцеловать. Девушка зашла в квартиру, после чего час сидела на полу в ванной.

Сначала Венедиктов отрицал, что приставал к Ведуте. После он принёс ей извинения. При этом он уверяет, что не помнит, чтобы он до неё домогался. Извинения он принёс, по его словам, потому что считает это правильным, "так как девушке мог быть причинен "дискомфорт".

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