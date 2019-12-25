Профессор Лебединский рассказал о состоянии медицины в России

По его словам, есть немало медицинских учреждений, которые оснащены ниже минимальной планки.

Медучреждения в Петербурге недофинансированы, в их оснащение следует вкладывать значительно больше средств, чем это делается сейчас. Об этом заявили представители медицинского и научного сообщества Петербурга в рамках дискуссии, организованной информагентством "РБК Петербург".

По словам доктора медицинских наук, профессора Константина Лебединского, в нашей стране есть медцентры мирового уровня с точки зрения оборудования и квалификации персонала. Но в то же время немало лечебных учреждений, которые оснащены ниже минимальной планки. И это проблема не только провинциальных городов, считает Лебединский. Он уверен, что в России должна быть качественная доступная массовая медицина, а не отдельные передовые островки.

Участники дискуссии также пришли к выводу, что высокий уровень смертности от коронавируса в России, по сравнению с другими европейскими странами, связан с разным уровнем оказания медицинской помощи и устаревшей материально-технической базой.

Ранее доктор Комаровский спрогнозировал эффективность вакцин против штамма "омикрон".

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