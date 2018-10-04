Доктор Комаровский спрогнозировал эффективность вакцин против штамма "омикрон"

По его словам, ответы на вопросы о вакцинах будут даны через полторы недели.

Российский врач Евгений Комаровский дал прогноз, насколько существующие вакцины против коронавируса будут эффективны против недавно выявленного штамма "омикрон". Своим мнением специалист поделился в видео на своем Youtube-канале "Доктор Комаровский".

По его словам, россиянам необходимо дождаться итогов исследований новой мутации вируса, так как всю имеющуюся на данный момент информацию по ней нельзя назвать точной. Комаровский заверил, сейчас ученые тщательно изучают "омикрон" и методы борьбы с ним.

На сегодня мы можем точно сказать одно: ПЦР-тесты, которые выявляют дельту, альфу и остальные [штаммы], могут выявлять и омикрон-штамм. На сегодня ни на один [другой] вопрос никаких реальных, точных ответов нет. Евгений Комаровский, врач

Специалист выразил уверенность, что ответы на вопросы о вакцинах будут даны через полторы недели, а примерно через месяц станет известно о заразности "омикрона", симптомах заражения и прочем.

По предположению Комаровского, основные существующие вакцины на несколько процентов снизят свою эффективность, но сохранят результат, предотвращая тяжелую форму COVID-19. Врач отметил, сейчас очень важно привиться от ковида тем, кто еще не сделал этого.

Ранее в Еврокомиссии назвали сроки адаптации вакцин от COVID-19 к новым штаммам.

Видео: Youtube/Доктор Комаровский