В Еврокомиссии назвали сроки адаптации вакцин от COVID-19 к новым штаммам

Урсула фон дер Ляйен объяснила позицию ЕК по обязательной вакцинации населения.

В Еврокомиссии назвали сроки адаптации вакцин от COVID-19, одобренных на территории Евросоюза, к новым штаммам. Информацией с журналистами поделилась в рамках пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По данным специалиста, на процесс уйдет не менее 100 дней. На изучение угрозы, которую представляет из себя вариант "омикрон" у европейских экспертов уйдет около 2 или 3 недель.

Если сложится ситуация, когда мы будем видеть, что "омикрон" полностью не отвечает на вакцинацию, то существуют меры... Есть возможность адаптировать вакцины, ученые говорят, что на это нужно около 100 дней. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Также дипломат раскрыла данные по поводу введения в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Начальница призвала для начала данный вопрос обсудить, а уже потом принимать необходимые постановления. Урсула фон дер Ляйен не исключила того, что в Еврокомиссии потенциально задумаются о такой мере борьбы с пандемией. Она надеется выработать единый общий подход к проблеме.

Стало известно, как почему "омикрон" лучше других штаммов проникает в клетку.

Фото и видео: European Commission