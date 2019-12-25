Стало известно, как почему "омикрон" лучше других штаммов проникает в клетку

Для этого вирус использует хитрый способ.

Ученого кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константин Крутовский рассказал, почему "омикрон" лучше других штаммов проникает в клетку. Он отметил, что омикрон имеет три особые мутации. Об этом пишут "Известия".

По словам Крутовского, вирус к клетке прикрепляется своим шипом, можно сказать, что бросает якорь. Омикрон в свою очередь подставляет человеческому белку так называемую отмычку, которую организм отрезает химическим способом. Это освобождает вирус "с якоря" и дает ему возможность проникнуть в клетку.

Фуриновый сайт — это именно то, что вирус подставляет, "отмычка". Так вот, в этом фуриновом сайте появились три новые мутации. Это очень сильное изменение, которое не встречалось в предыдущих вариантах. Константин Крутовский, ученый кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ)

Ученые подчеркнул, что в настоящий момент мало исследований по новому штамму коронавируса. Однако можно предположить, что из-за мутаций в фуриновом сайте он более заразен.

Фото: pixabay