Профессор Кулёва назначена главным внештатным детским онкологом в Петербурге

На протяжении 17 лет профессор Кулёва трудится в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Профессор Светлана Кулёва, заведующая детским онкологическим отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова назначена главным внештатным детским специалистом онкологом Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

На протяжении 17 лет профессор Кулёва трудится в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, где она прошла путь от научного сотрудника группы детской онкологии до заведующей отделением детской онкологии, ведущего научного сотрудника отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации.

Профессор – автор 230 учебных и научных публикаций, в том числе четырех монографий, семнадцати глав в монографиях, более двухсот статей и тезисов, семи методических рекомендации, пяти патентов. Она член Международного общества детской онкологии.

Назван средний возраст диагностики рака в России.

Фото: комитет здравоохранения