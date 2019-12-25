Стали известны наиболее востребованные профессии Ленобласти

В регионе чаще всего ищут представителей розничной торговли и водителей.

Основная часть вакансий Ленинградской области приходится на профессии продавцов, кассиров, менеджеров по продажам и работе с клиентам, а также водителей. Об этом свидетельствует исследование, проведённое сервисом hh.ru.

Специалисты проанализировали 9 тыс. вакансий, открытых в регионе по состоянию на июль 2022 года. Отмечается, что зарплат местных продавцов выше среднероссийской (39 тыс. против 35 тыс. рублей).

Кроме того, в регионе востребованы упаковщики и комплектовщики, слесари, полицейские, администраторы, врачи, повара, электромонтажники, машинисты и сотрудники производств.

Ранее мы сообщили о том, что за лето в Петербурге резко выросло число ищущих работу.

Фото: Pexels