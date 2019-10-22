Проезд в транспорте может подорожать

О том, будут ли менять цены, станет известно осенью.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что "Петербургский метрополитен", "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс" подали заявки по своей необходимой валовой выручке на следующий, 2021 год. Это может сказаться на ценах на проезд в общественном транспорте, рассказали в "Фонтанке".

Необходимая валовая выручка – сумма расходов компаний, которые им необходимо компенсировать. Комитет по тарифам оценивает заявки и исключает необоснованные пункты. Компенсировать расходы можно с помощью платы горожан за проезд и бюджетной субсидии. Общая сумма почти на 9% больше, чем в этом году: на три предприятия сумма составила 83, 34 миллиарда рублей на 2021 год, когда как в 2021 году было 76, 56 миллиарда. Ранее Смольный заявлял, что метро обеспечивает себя лишь на 56%, в наземном электротранспорте коэффициент покрытия составляет 40%, в автобусах – 45%.

Осенью станет известно, поднимутся ли цены. Напомним, что с 2020 года проезд в транспорте подорожал на 10 рублей.

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Фото: Piter.TV