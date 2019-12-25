В Петербурге утвердили цены на проезд в 2021 году

В Смольном подчеркнули, что изменения будут более актуальны для туристов, чем для местных жителей.

С 1 января 2021 года разовый проезд в городском метрополитене будет стоить 60 рублей. За путешествие на автобусе и другом наземном транспорте придется заплатить 55 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного, добавив, что повышение тарифов прежде всего затронет гостей Петербурга.

Так, стоимость льготного проезда обещают не менять. Одна поездка по "Подорожнику" обойдется в 41 рубль на метро и в 36 рублей на наземном траспорте. Приобретя карту "Мир", можно прокатиться по городу за 44 рубля, а с помощью "Единой Картой Петербуржца" - за 39 рублей. Кроме того, для обоих карт можно получить скидку через мобильное приложение - 33 и 36 рублей соответственно.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге продлен период восстановления льготного проездного.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"