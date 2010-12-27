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В Ленобласти начнут принимать для оплаты проезда "Подорожники"
Сегодня, 22:31
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IRINA_CHALKINA
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В Ленобласти начнут принимать для оплаты проезда "Подорожники"

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Напомним, что в мае запустили пилотный проект, где курсировали маршрутки из Кудрово к станции метро "Улица Дыбенко", в которых можно было оплатить "подорожником" поездку.

В Ленобласти начнут принимать для оплаты проезда "Подорожники". Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Так, в данный момент в автобусах и трамваях устанавливают соответствующее оснащение, которое  позволяет считывать поездки или списывать деньги за проезд.

Напомним, что в мае запустили пилотный проект, где курсировали маршрутки из Кудрово к станции метро "Улица Дыбенко", в которых можно было оплатить "подорожником" поездку.  

Ранее мы сообщали о том, что покупателям "Пятерочки" разрешили забирать домой картонные фигуры Ольги Бузовой

Фото:Pixabay

 

Теги: автобусы спб , подорожник , транспорт спб , цены на проезд
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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