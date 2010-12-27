Напомним, что в мае запустили пилотный проект, где курсировали маршрутки из Кудрово к станции метро "Улица Дыбенко", в которых можно было оплатить "подорожником" поездку.

В Ленобласти начнут принимать для оплаты проезда "Подорожники". Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Так, в данный момент в автобусах и трамваях устанавливают соответствующее оснащение, которое позволяет считывать поездки или списывать деньги за проезд.

Напомним, что в мае запустили пилотный проект, где курсировали маршрутки из Кудрово к станции метро "Улица Дыбенко", в которых можно было оплатить "подорожником" поездку.

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Фото:Pixabay