Покупателям "Пятерочки" разрешили забирать домой картонные фигуры Ольги Бузовой. Передаёт радиостанция "Говорит Москва".
Такое решение принято из-за того, что многие посетители этого магазина повально начали забирать домой собой манекены певицы. Такое явление получило сильное развитие и уже стало целым флешмобом.
Напомним, что Ольга Бузова выступала в рекламе магазина в качестве чипсомелье.
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