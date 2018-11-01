Новые правила вступят в силу с 1 ноября.

Покупателям "Пятерочки" разрешили забирать домой картонные фигуры Ольги Бузовой. Передаёт радиостанция "Говорит Москва".

Такое решение принято из-за того, что многие посетители этого магазина повально начали забирать домой собой манекены певицы. Такое явление получило сильное развитие и уже стало целым флешмобом.

Напомним, что Ольга Бузова выступала в рекламе магазина в качестве чипсомелье.

Ранее мы сообщали о том, что ради "селфи" петербуржец залез на шпиль Музея истории войск в Петербурге

Видео: Признавашки ДТП и ЧП Петербург/вк