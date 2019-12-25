Проезд в петербургском метро в 2021 году может обойтись в 62 рубля

Стоимость билетов при этом вырастет на 8%.

Возможность увеличения стоимости проезда в петербургском общественном транспорте по-прежнему актуальна. Как мы сообщали ранее, транспортные компании подали заявки на достижение валовой выручки на 2021 год.

Уже есть предположения о конкретных ценах: согласно информации "Фонтанка.ру", жетон в метро для петербуржцев и гостей города уже совсем скоро может обойтись в 62 рубля. Наземный транспорт станет стоить 55 рублей.

Таким образом, стоимость поездки по билету может вырасти до 8%. Тем не менее, профильные комитеты такую вероятность пока не подтвердили.

Ранее мы рассказали о том, что Смольный профинансирует петербургские компании за перевод транспорта на природный газ.

Фото: Piter.TV