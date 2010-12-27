Проезд в общественном транспорте может подорожать на несколько рублей

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что повышение стоимости будет незначительным.

В Петербурге планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Вопрос обсудили на "нулевых чтениях" бюджета Северной столицы 26 августа.

Цена билета в наземном транспорте может вырасти до 42 рублей, а в метрополитене - до 48-50 рублей, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

На субсидирование транспорта город собирается потратить около 60 млн рублей. Это касается обеспечения льгот в электричках и городском транспорте для ряда горожан.

Напомним, на данный момент стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях - 40 рублей, в подземке - 45 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный выселяет рынок у метро "Старая Деревня".

Фото: vk.com/vmeste_s_pat