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Проезд в общественном транспорте может подорожать на несколько рублей
Сегодня, 13:13
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nadezhda_sib

Проезд в общественном транспорте может подорожать на несколько рублей

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Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что повышение стоимости будет незначительным.

В Петербурге планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Вопрос обсудили на "нулевых чтениях" бюджета Северной столицы 26 августа.

Цена билета в наземном транспорте может вырасти до 42 рублей, а в метрополитене - до 48-50 рублей, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. 

На субсидирование транспорта город собирается потратить около 60 млн рублей. Это касается обеспечения льгот в электричках и городском транспорте для ряда горожан. 

Напомним, на данный момент стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях - 40 рублей, в подземке - 45 рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный выселяет рынок у метро "Старая Деревня"

Фото: vk.com/vmeste_s_pat

 

Теги: метро, стоимость проезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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