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В Невском районе Петербурга стартовал ремонт проезда в квартал №5
Сегодня, 11:54
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IRINA_CHALKINA

В Невском районе Петербурга стартовал ремонт проезда в квартал №5

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Дорожники отремонтируют 8,3 тысячи квадратных метров проезжей части и 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Невском районе Петербурга стартовал ремонт проезда в квартал №5. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты отремонтируют  8,3 тысячи квадратных метров проезжей части. Кроме того, ведомство произведет работы на 2,8 тысячах квадратных метров тротуаров.

Из-за ремонта ограничения введут до 30 апреля в проезде №5 от улицы Крыленко до проспекта Большевиков. Кроме того, с 4 по 5 мая будет закрыт для проезда участок Якутской улицы от Кудровского.

Ранее мы сообщали о том, что специалисты заменили более 6 км теплосетей в Невском районе за 85 млн рублей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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