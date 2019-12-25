Проезд в Кировском районе получил название Турухтанный

Соответствующее постановление подписал губернатор.

Безымянный проезд в Кировском районе получил название. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о присвоении проезду наименования "Турухтанный проезд". Дело в том, что он проходит параллельно дороге на Турухтанные острова и ведет к Малой Турухтанной гавани.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что здания двух выборгских школ признали объектами культурного наследия.

Фото: HELGANARCISSA / cityspb.ru/