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Проезд в Кировском районе получил название Турухтанный
Сегодня, 15:04
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nadezhda_sib

Проезд в Кировском районе получил название Турухтанный

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Соответствующее постановление подписал губернатор.

Безымянный проезд в Кировском районе получил название. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о присвоении проезду наименования "Турухтанный проезд". Дело в том, что он проходит параллельно дороге на Турухтанные острова и ведет к Малой Турухтанной гавани. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что здания двух выборгских школ признали объектами культурного наследия.

Фото: HELGANARCISSA / cityspb.ru/

Теги: кировский район, турухтанный проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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