Транспортное движение по улице Некрасова ограничат до конца марта

А с начала февраля до конца мая закроется участок Большой Разночинной улицы.

В Петербурге ожидаются новые ограничения транспортного движения, о них 28 января предупредила Государственная административно-техническая концепция.

С четверга, 30 января, и до конца марта прокладка инженерных сетей ограничит проезд по улице Некрасова от Маяковской до улицы Короленко вместе с перекрестком с улицей Чехова.

Днем позже и до 5 февраля ограничат движение по Большой Разночинной улице от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы, на этом участке начнется размещение пешеходной галереи. С 6 февраля по 29 мая тот же участок закроется для проезда совсем.

Ранее мы сообщали, что проезд по набережной реки Фонтанки до мая будет ограничен ремонтом.

Фото: Piter.TV