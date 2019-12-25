Проезд по улице Бармалеева ограничат до середины июня 2021 года

На участке разместят строительные леса.

В ГАТИ рассказали о новых ограничениях для движения транспорта, которые вступят в силу с 11 и 12 августа.

Почти на год будет ограничено движение по улице Бармалеева от Большого проспекта П.С. до Большой Пушкарской улицы. Это связано с размещением строительных лесов и пешеходной галереи. Ограничения будут действовать до 15 июня 2021 года. Из-за установки строительных лесов также будет ограничено движение по Малому проспекту П.С. у дома №60/17.

С 11 августа по 13 сентября ограничат движение транспорта по Московскому проспекту от Малой Митрофаньевской улицы до Киевской улицы. На этом участке будут продолжать прокладывать электрокабель.

Еще одни работы пройдут на набережной реки Фонтанки от Инструментальной линии до Апраксина переулка, а также по Инструментальной линии от Степановского проезда до набережной реки Фонтанки и по Степановскому проезду у Инструментальной линии. Они продлятся с 12 августа по 10 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Коломяжским путепроводом начали строить скейт-площадку и памп-трек.

Фото: Piter.TV