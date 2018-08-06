Под Коломяжским путепроводом начали строить скейт-площадку и памп-трек

Скейтеров и велосипедистов площадка сможет принять уже в октябре.

Под Коломяжским путепроводом, западнее дома №10 по одноименному проспекту, началось строительство скейт-парка и памп-трека. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 6 августа.

Инициатива создания площадки для экстремальных видов спорта, где смогут кататься, скейтеры, велосипедисты и роллеры, победила в проекте "Твой бюджет" в 2018 году. Авторами идеи стали Елизавета Челнокова и Михаил Сазонов. Отмечается, что площадка расположена вдали от жилых домов, поэтому шум катаний не будет никому мешать, а путепровод станет "крышей" для площадки и позволит пользоваться ею при любой погоде.

Проект велосипедной трассы с препятствиями и скейт-площадки разработало ООО "Стройтехнадзор", в создании эскиза принимали участие также местные жители и сами любители экстрим-спорта. Строить площадку будет FK-Ramps (ООО "Федераль"), выигравшая конкурс, контракт оценен в 29,5 млн рублей. Компания уже получила разрешение ГАТИ на работы, площадка должна открыться в грядущем октябре.

Фото: рixabay