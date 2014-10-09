Движение в тоннеле петербургской дамбы будет ограничено 4 дня

Для проезда будут временно недоступны Финский транспортный отсек и Транспортный отсек Невской стороны.

На участках петербургской дамбы дамбы будут поэтапно ограничивать движение транспорта в период с 21 по 24 ноября. Как сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС), за это время специалисты выполнят регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

Так, с 21 по 22 ноября для автомобилистов станет недоступен Финский транспортный отсек на внешнем кольце КАД. На внутреннем кольце с 23 по 24 ноября будут перекрывать транспортный отсек Невской стороны.

Также есть вероятность полной остановки движения перед въездом в тоннель для проезда подъемной техники. По регламенту такой режим будет действовать не более 10-ти минут.

Ранее мы сообщили о том, что новые ограничения движения вступят в силу в четырёх районах Петербурга с 19 ноября.

Фото: КЗС