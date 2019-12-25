Новые ограничения движения вступят в силу в четырёх районах Петербурга с 19 ноября

Временные изменения коснутся дорог в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и Петроградском районах.

С субботы, 19 ноября, в четырёх районах Северной столицы будут введены новые дорожные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Временные изменения коснутся дорог в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и Петроградском районах. Так, в центре Северной столицы машины не смогут проехать по участку набережной Обводного канала от Старо-Петергофского проспекта до Лифляндской улицы в связи с ремонтом трамвайных путей. Ограничение будет актуально до 20 января 2023 года.

Менее продолжительное по времени ограничение установят в Кировском районе, где до 24 ноября будут менять дорожное покрытие боковому проезду проспекта Маршала Жукова.

В Василеостровском районе на сутки сделают недоступным для транспорта участок проспекта КИМа от Железноводской до Уральской улицы. Наконец, в Петроградском районе предусмотрено закрытие движения по Петровской косе от Петровской площади до тупика до 25 августа 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что движение по трассе "Сортавала" ограничат по одной полосе в сторону Петербурга.

Фото: ГАТИ