Движение по трассе "Сортавала" ограничат по одной полосе в сторону Петербурга

Автомобилистов предупредили о временной невозможности проехать по мосту через реку Волчья.

В период с 16 по 19 ноября в Приозерском районе 47-ого региона ограничат пропускную способность на трассе А-121 "Сортавала". Речь идёт о перекрытии полосы в сторону Петербурга в районе моста через реку Волчья. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Во время ограничений дорожные службы в круглосуточном режиме займутся восстановлением металлического деформационного шва и пришовной зоны на мосту. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский добавил, что раоты затронут 60-ый км трассы между деревнями Раздолье и Крутая Гора Раздольевского сельского поселения.

Водителям принесли извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что почти 8 млрд рублей готовы выделить на капремонт участка трассы Р-23.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"