Почти 8 млрд рублей готовы выделить на капремонт участка трассы Р-23

Работы пройдут в 2 этапа и завершатся в октябре 2023 года.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявило крупный тендер на проведение второго этапа капремонта на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия в Ленобласти. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составила 7,8 млрд рублей.

Речь идёт об участке км 80+000 – км 111+000. В техзадании указано 2 этапа мероприятий, за которые будет ответственен подрядчик: сначала необходимо будет разработать рабочую документацию и представить её на суд комиссии. Затем пройдут работы по укладке нового асфальта и обследование трассы на предмет взрывоопасных предметов.

Завершить работы нужно до 8 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 ноября.

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Фото: Piter.TV