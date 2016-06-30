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Почти 8 млрд рублей готовы выделить на капремонт участка трассы Р-23
Сегодня, 14:32
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Почти 8 млрд рублей готовы выделить на капремонт участка трассы Р-23

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Работы пройдут в 2 этапа и завершатся в октябре 2023 года.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявило крупный тендер на проведение второго этапа капремонта на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия в Ленобласти. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составила 7,8 млрд рублей. 

Речь идёт об участке км 80+000 – км 111+000. В техзадании указано 2 этапа мероприятий, за которые будет ответственен подрядчик: сначала необходимо будет разработать рабочую документацию и представить её на суд комиссии. Затем пройдут работы по укладке нового асфальта и обследование трассы на предмет взрывоопасных предметов.

Завершить работы нужно до 8 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 ноября. 

Ранее мы сообщили о том, что к  2025 году у "Газпром-Арены" планируют построить открытые бассейны.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петербург, станция горный институт, экскалаторы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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