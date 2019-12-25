С декабря проезд по ЗСД по транспондерам подорожает на 10%

Изменится также стоимость проезда за наличную оплату.

С 1 декабря в Петербурге изменится стоимость проезда по ЗСД по транспондерам и за наличную оплату. Об этом 21 ноября сообщила "Фонтанка" со ссылкой на "Магистраль Северной столицы".

Для мотоциклистов и водителей легковушек, не получавших транспондеры, новый тариф составит 200 рублей за одну зону, для водителей грузовиков – 350 рублей, для владельцев прицепов и полуприцепов – 400 рублей. Для пользующихся транспордерами автомобилистов тарифы подорожают в среднем на 10%. Отмечается, что для транспорта первого класса стоимость вырастет с 1,7% до 11,8% в зависимости от маршрута.

Кроме того, изменится стоимость нескольких тарифных опций: "Легковой 100" обойдется в шесть тысяч рублей, а вот "Грузовой 100" больше не получится подключить и продлить. Без изменений останутся опции "Легковой 10" и "Грузовой 10".

Также мы писали, что в Петербурге не планируют избавляться от кондукторов.

Фото: Piter.TV