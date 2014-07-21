Проезд по Дальневосточному и Малому проспекту П.С. ограничат на несколько дней

Ограничения ждут водителей уже завтра, 25 марта.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о закрытии движения на участке Дальневосточного проспекта. Ограничения коснутся участка от Воркутинской улицы до Коллонтай из-за бурения скважин. Дорога будет закрыта с 25 по 27 марта.

Кроме того, с 25 по 27 марта и 15 апреля будет закрыто движение по Малому проспекту П.С. от Ораниенбаумской улицы до улицы Шамшевой. Там будут прокладывать инженерные сети.

Движение на перекрестке Светлановского проспекта и Тимуровский улицы ограничат с 30 марта по 29 апреля. В Калининском районе стартует ремонт трамвайных путей. Трамваи временно не будут ходить по Светлановскому проспекту.

Фото: Piter.tv