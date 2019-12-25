Трамвайное движение по Светлановскому проспекту закроют на 2 месяца

Трамвайные пути будут ремонтировать.

С 28 марта по 1 июня на Светлановском проспекте закроют движение трамваев. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамваи не будут ходить на участке от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта. Там будет идти ремонт трамвайных путей. Движение закроется в час ночи 28 марта.

Трамвай №51 временно приостановит свою работу. Трамвай №61 отправится по следующему маршруту: от проспекта Мечникова по Пискаревскому проспекту, улице Руставели, проспекту Просвещения, проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту до станции метро "Выборгская". Обратно маршрут будет немного другим. Вместо Лесного проспекта он пройдет по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова.

Фото: Piter.tv