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Трамвайное движение по Светлановскому проспекту закроют на 2 месяца
Сегодня, 17:16
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Трамвайное движение по Светлановскому проспекту закроют на 2 месяца

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Трамвайные пути будут ремонтировать.

С 28 марта по 1 июня на Светлановском проспекте закроют движение трамваев. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамваи не будут ходить на участке от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта. Там будет идти ремонт трамвайных путей. Движение закроется в час ночи 28 марта.

Трамвай №51 временно приостановит свою работу. Трамвай №61 отправится по следующему маршруту: от проспекта Мечникова по Пискаревскому проспекту, улице Руставели, проспекту Просвещения, проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту до станции метро "Выборгская". Обратно маршрут будет немного другим. Вместо Лесного проспекта он пройдет по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова. 

Фото: Piter.tv

Теги: ремонт, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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