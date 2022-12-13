Проектировщика восьми новых станций метро ищут в Петербурге

Общая сумма всех контрактов составляет почти 2 млрд рублей.

В Северной столице объявлены тендеры на проектировку восьми новых станций метро на участке Красносельско-Калининской линии ("коричневой" ветки). Суммы начальных цен контрактов составляют 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Метростроя Северной столицы".

Будущему подрядчику предстоит заняться проектировкой участка от станции "Путиловская" до "Каретной". Технология проекта будет прорабатываться в соответствии с оптимальными сроками и стоимостью.

Завершить работы планируется осенью 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что "Пионерскую" закроют на ремонт с 24 июня.

Фото: Piter.TV