"Пионерскую" закроют на ремонт с 24 июня

В Петербурге станцию метро "Пионерская" закроют на ремонт. Работы будут проходить с 24 июня по 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.
Специалистам предстоит заменить железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и эскалаторов.
В период ремонта "Пионерской" в городе усилят наземный транспорт. Пассажиров будут обслуживать 28 автобусов, троллейбусов и трамваев.
Для бесперебойного движения автобусов временно запретят остановку и стоянку автомобилей на Коломяжском проспекте от Парашютной улицы до станции "Чёрная речка".
Правительство Петербурга
Ранее на Piter.tv: в этом году начнется ремонт Ленинского проспекта.
Фото: Piter.tv
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