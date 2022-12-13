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"Пионерскую" закроют на ремонт с 24 июня
Сегодня, 15:47
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"Пионерскую" закроют на ремонт с 24 июня

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Специалистам предстоит заменить железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и эскалаторов. 

В Петербурге станцию метро "Пионерская" закроют на ремонт. Работы будут проходить с 24 июня по 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

Специалистам предстоит заменить железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и эскалаторов. 

В период ремонта "Пионерской" в городе усилят наземный транспорт. Пассажиров будут обслуживать 28 автобусов, троллейбусов и трамваев.  

Для бесперебойного движения автобусов временно запретят остановку и стоянку автомобилей на Коломяжском проспекте от Парашютной улицы до станции "Чёрная речка".

Правительство Петербурга

Ранее на Piter.tv: в этом году начнется ремонт Ленинского проспекта.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, пионерская, ремонт метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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