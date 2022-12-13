"Пионерскую" закроют на ремонт с 24 июня

Специалистам предстоит заменить железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и эскалаторов.

В Петербурге станцию метро "Пионерская" закроют на ремонт. Работы будут проходить с 24 июня по 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Специалистам предстоит заменить железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и эскалаторов.

В период ремонта "Пионерской" в городе усилят наземный транспорт. Пассажиров будут обслуживать 28 автобусов, троллейбусов и трамваев.

Для бесперебойного движения автобусов временно запретят остановку и стоянку автомобилей на Коломяжском проспекте от Парашютной улицы до станции "Чёрная речка". Правительство Петербурга

Ранее на Piter.tv: в этом году начнется ремонт Ленинского проспекта.

Фото: Piter.tv