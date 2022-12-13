В этом году начнется ремонт Ленинского проспекта

Дорожники обновят асфальт, заменят бордюры, отремонтируют тротуары.

В этом году в Петербурге приведут в порядок Ленинский проспект. Магистраль отремонтируют в рамках проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты приступят к ремонту Ленинского проспекта в ближайшее время. Им предстоит привести в порядок 3,33 километра дорожного полотна. Они займутся участком от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев.

Дорожники обновят асфальт, заменят бордюры, отремонтируют тротуары, восстановят нарушенное благоустройство. Для маломобильных граждан здесь занизят поребрики, на пешеходных переходах сделают пологие съезды.

Кроме того, власти планируют отремонтировать улицу Коллонтай, Выборгскую, Ушаковскую, Пироговскую и Арсенальную набережные, Московский проспект, Приморское шоссе. В этому году в норму приведут 130 километров дорог в Северной столице.

Ранее на Piter.tv: на ремонт участка набережной реки Фонтанки напротив Аничкова дворца потратят 100 млн рублей.

Фото: Piter.tv