На ремонт участка набережной реки Фонтанки напротив Аничкова дворца потратят 100 млн рублей

Проезжая часть набережной будет сужена до 6 метров.

В Центральном районе Петербурга начался капитальный ремонт набережной реки Фонтанки. Специалисты приводят в порядок участок напротив Аничкова Дворца (дом 31-35). Город выделил на работы 102 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Дорожники отремонтируют участок общей протяженностью 53 метра. Для выполнения работ на дороге введут ограничения. Проезжая часть набережной будет cужена до 6 метров. Пешеходам разрешат ходить только по противоположному тротуару. Ограничения будут действовать до сентября 2023 года.

В комитете отметили, что несколько лет назад специалисты провели работы по стабилизации каменной облицовки на данном участке. Теперь дорогу решили полностью привести в порядок.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине с 12 мая вводят ограничения на дорогах.

Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|