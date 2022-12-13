  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пушкине с 12 мая вводят ограничения на дорогах
Сегодня, 14:19
68
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине с 12 мая вводят ограничения на дорогах

0 0

В городе будут прокладывать канализацию в районе Удаловской улицы.

В Пушкине с 12 по 19 мая перекроют движение по Удаловской улице от Московского шоссе до дома № 5 по Удаловской улице. Об этом сообщили в tg-канале администрации района. 

До 26 мая водители не смогут проехать по Московскому шоссе у Удаловской улицы. В этот период специалисты будут проводить работы по прокладке канализации. 

Кроме того, до 30 июля будет ограничено движение транспорта на перекрестке Удаловской улицы, Новодеревенской улицы и шоссе Подбельского. До 25 сентября для водителей будет перекрыт участок Удаловской улицы от Московского шоссе до Новодеревенской улицы.

Будьте внимательны и планируйте свой маршрут с учетом вводимых ограничений.

Пресс-служба администрации Пушкинского района

Ранее на Piter.tv: в Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти показали "травоядного" медведя.

Фото: Pxhere

Теги: московское шоссе, перекроют проезд, пушкин, транспорт, удаловская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии