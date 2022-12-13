В Пушкине с 12 мая вводят ограничения на дорогах

В городе будут прокладывать канализацию в районе Удаловской улицы.

В Пушкине с 12 по 19 мая перекроют движение по Удаловской улице от Московского шоссе до дома № 5 по Удаловской улице. Об этом сообщили в tg-канале администрации района.

До 26 мая водители не смогут проехать по Московскому шоссе у Удаловской улицы. В этот период специалисты будут проводить работы по прокладке канализации.

Кроме того, до 30 июля будет ограничено движение транспорта на перекрестке Удаловской улицы, Новодеревенской улицы и шоссе Подбельского. До 25 сентября для водителей будет перекрыт участок Удаловской улицы от Московского шоссе до Новодеревенской улицы.

Будьте внимательны и планируйте свой маршрут с учетом вводимых ограничений. Пресс-служба администрации Пушкинского района

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Фото: Pxhere