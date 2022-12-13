В Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти показали "травоядного" медведя

Хищник наслаждался свежей травой.

В Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти показали медведя, который ест растения. Видео опубликовали в группе госорганизации в соцсети "ВКонтакте".

Во многих из нас укоренился стереотип, что медведь – грозный хищник. Однако рацион этих животных очень разнообразен и на 3/4 состоит из растительной пищи. Пресс-служба Нижне-Свирского государственного заповедника

Рацион медведя не удивил комментаторов в соцсетях. Они отметили, что весной трава – основная пища для косолапых.

Я с детства знал, что медведи едят траву, но полагал, что они как собаки, чуток только добавляют её в рацион. Поэтому, когда узнал, что весной молодая трава – это основная их пища, всё же был удивлён.

Теперь-то для меня эта информация привычна, нормальна. Особенно памятуя, что пещерный медведь вообще считается вегетарианцем. Да и логически рассуждая, понимаешь, что другой пищи весной крайне мало. Константин Ражайский, пользователь

Ранее на Piter.tv: собака покусала девочку в поселке Металлострой.

Фото: Piter.tv