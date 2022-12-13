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Собака покусала девочку в поселке Металлострой
Сегодня, 12:18
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Собака покусала девочку в поселке Металлострой

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Врачи диагностировали у ребенка укушенную рану левого предплечья.

В Колпинском районе накануне, 9 мая, бродячая собака покусала девочку. Инцидент произошел в поселке Металлострой. Об этом сообщили "Невские Новости".

Около 22:00 пес вцепился в руку ребенка, который шел по Полевой улице. Родители вызвали скорую помощь. Пострадавшую семилетнюю школьницу доставили в больницу. 

Врачи диагностировали у ребенка укушенную рану левого предплечья. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Парголово обнаружили нелегальную свалку.

Фото: Pxhere

Теги: металлострой, полиция, собака покусала девочку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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