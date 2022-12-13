В Парголово обнаружили нелегальную свалку

Неизвестные выбросили на пустырь строительный мусор.

В Парголово местные жители обнаружили свалку со строительным мусором. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ведомство обратился житель поселка. Он попросил найти злоумышленника и ликвидировать свалку. Проверкой занимаются специалисты комитета по природопользованию.

Правоохранители выяснили, что земельный участок принадлежит обанкротившемуся ООО "Норманн-Центр". Сейчас на пустыре находятся обломки бетонных плит, арматура, куски асфальта, строительная пленка и другие отходы.

В этой связи прокуратура Выборгского района внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя Союза "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих", членом которой является конкурсный управляющий организации, потребовав освободить земельный участок от строительных отходов. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ведомство проконтролирует устранение свалки.

Ранее на Piter.tv: на Юнтоловском проспекте 15 пожарных тушили балкон с мусором.

Фото: пресс-служба прокуратуры