На Юнтоловском проспекте 15 пожарных тушили балкон с мусором

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 11:13.

В Приморском районе горела двухкомнатная квартира. Пожар произошел на балконе дома № 47 на Юнтоловском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 11:13. Пламя охватило 1,5 квадратных метра. Выяснилось, что на балконе вспыхнул мусор.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили объект спустя 24 минуты.

В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv

