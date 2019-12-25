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Проекты по благоустройству городов Ленобласти поучаствуют в конкурсе Министерства строительства
Сегодня, 18:59
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Проекты по благоустройству городов Ленобласти поучаствуют в конкурсе Министерства строительства

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11 городов Ленинградской области представят свои проекты по благоустройству и поборются за федеральные гранты.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России объявило о приеме заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. От Ленинградской области на конкурс представлено одиннадцать проектов. 

От Соснового Бора представлен проект благоустройства территории Дома культуры "Строитель" и Детско-юношеской спортивной школы, не нарушающий исторический облик города и сохраняющий все существующее озеленение. 

От Луги выдвинут проект досугово-спортивного кластера с зоной для прогулок и досуга, скалодромом и стадионом. 

От Шлиссельбурга отправлен проект под названием "45 ключей к одному городу", в котором новые культурные площадки будут гармонично сосуществовать с единым пешеходным центром, характерными ландшафтами Староладожского канала, и все это вместе будет лишь обогащать и подчеркивать историко-культурный облик города. 

От Коммунара отправлен проект пространства для отдыха и спорта "Ижора", воплощающий в себе идеальную комфортную среду для коммунарцев всех возрастов: детские площадки и спортплощадки, прогулочные, эко- и вело-маршруты, пространства для отдыха, точки общепита и городская лаборатория для молодежи с различными мероприятиями. 

От Тихвина представлен проект благоустройства Летнего сада как ключевого объекта рекреационно-туристической системы города. 

От Лодейного Поля выдвинут проект благоустройства набережной реки Свирь, в разработке которого принимали активное участие жители города. 

От Пикалево на конкурс представлен проект благоустройства центральной части города под названием "Зеленый квадрат Пикалево" - общественное пространство с уникальной системой озеленения и делением на функциональные зоны. Современный парк для отдыха жителей и гостей города. 

От Всеволожска представлен проект благоустройства привокзальной площади с арт-объектом и дизайн-кодом. 

От Светогорска - проект благоустройства городской площади, отражающий идентичность города, со сценическим пространством, музеем бумаги, интерактивными качелями, зонами для отдыха и многим другим. 

От Мурино представлен важный проект объединения западного и восточного кварталов посредством Графского пруда - единственной рекреационной зоны с историческим контекстом. 

От Подпорожья выдвинут проект благоустройства городского парка, в котором сохранение лесного фонда не будет противоречить развитию активного отдыха.

Премиальный фонд конкурса составляет 10 миллиардов рублей. 

Первые общественные пространства, созданные в Ленобласти в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", откроются уже в начале июня. 

Фото: Pixabay

Теги: благоустройство, конкурс, минстрой, проекты по благоустройству
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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