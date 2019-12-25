Проекты по благоустройству городов Ленобласти поучаствуют в конкурсе Министерства строительства

11 городов Ленинградской области представят свои проекты по благоустройству и поборются за федеральные гранты.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России объявило о приеме заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. От Ленинградской области на конкурс представлено одиннадцать проектов.

От Соснового Бора представлен проект благоустройства территории Дома культуры "Строитель" и Детско-юношеской спортивной школы, не нарушающий исторический облик города и сохраняющий все существующее озеленение.

От Луги выдвинут проект досугово-спортивного кластера с зоной для прогулок и досуга, скалодромом и стадионом.

От Шлиссельбурга отправлен проект под названием "45 ключей к одному городу", в котором новые культурные площадки будут гармонично сосуществовать с единым пешеходным центром, характерными ландшафтами Староладожского канала, и все это вместе будет лишь обогащать и подчеркивать историко-культурный облик города.

От Коммунара отправлен проект пространства для отдыха и спорта "Ижора", воплощающий в себе идеальную комфортную среду для коммунарцев всех возрастов: детские площадки и спортплощадки, прогулочные, эко- и вело-маршруты, пространства для отдыха, точки общепита и городская лаборатория для молодежи с различными мероприятиями.

От Тихвина представлен проект благоустройства Летнего сада как ключевого объекта рекреационно-туристической системы города.

От Лодейного Поля выдвинут проект благоустройства набережной реки Свирь, в разработке которого принимали активное участие жители города.

От Пикалево на конкурс представлен проект благоустройства центральной части города под названием "Зеленый квадрат Пикалево" - общественное пространство с уникальной системой озеленения и делением на функциональные зоны. Современный парк для отдыха жителей и гостей города.

От Всеволожска представлен проект благоустройства привокзальной площади с арт-объектом и дизайн-кодом.

От Светогорска - проект благоустройства городской площади, отражающий идентичность города, со сценическим пространством, музеем бумаги, интерактивными качелями, зонами для отдыха и многим другим.

От Мурино представлен важный проект объединения западного и восточного кварталов посредством Графского пруда - единственной рекреационной зоны с историческим контекстом.

От Подпорожья выдвинут проект благоустройства городского парка, в котором сохранение лесного фонда не будет противоречить развитию активного отдыха.

Премиальный фонд конкурса составляет 10 миллиардов рублей.

Первые общественные пространства, созданные в Ленобласти в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", откроются уже в начале июня.

Фото: Pixabay