Проект здания детской школы искусств в Петергофе будет разработан в 2021 году

На работы выделено 24,5 млн рублей.

Проект строительства здания детской школы искусств в Петергофе будет разработан в 2021 году. Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" разместило закупку, в рамках которой на конкурсе планируется определить исполнителя этих работы.

Как планируется, проектирование будет происходить в 2020-2021 годах. На него выделено 24,5 млн рублей из бюджета Северной столицы.

Детскую школу искусства планируется построить на Старо-Гостилицком шоссе, участок 1 (северо-западнее пересечения с Ботанической улицей). Здесь сможет, как планируется, учиться 500 человек на трех отделениях. Музыкальное отделение рассчитано на 300 детей, художественное – на 150 и театральное – на 50. Также в школе будет концертный зал на 500 мест.

Сроки непосредственно строительства пока не приводятся.

Заявки для участия в конкурсе закупки можно подать до 5 ноября.

Как сообщало ранее Piter.tv, Петербург определил подрядчика для капремонта участка набережной Мойки возле Конюшенного ведомства.

Фото: Pixabay.com