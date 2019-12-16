Петербург определил подрядчика для капремонта участка набережной Мойки возле Конюшенного ведомства

ООО "Мидас" проведет эти работы за 63 млн рублей.

Определен подрядчик для проведения капитального ремонта участка набережной Мойки возле Конюшенного ведомства. Как сообщается в протоколе заседания комиссии, которая подвела итоги конкурса соответствующей закупки комитета по госзаказу Санкт-Петербурга, желание провести работы высказали три компании из Северной столицы. ООО "Геоизол" запросило за свои услуги 57,4 млн рублей, ООО "Мидас" - 63 млн рублей и АО "Строинвест" - 63,1 млн рублей.

Комиссия признала победителем конкурса ООО "Мидас". Эта компания специализируется на строительных работах, принимала участие примерно в двадцати тендерах.

Город, – а работы будут профинансированы из бюджета Петербурга, - готов был заплатить около 64 млн рублей за осуществление этого проекта.

Ранее Piter.tv сообщало об этой закупке. Речь об участке возле дома № 4 по набережной протяженностью всего 40 метров. Этот участок расположен между Большим и Малым Конюшенными мостами и по левому берегу реку - в непосредственной близости от здания Конюшенного ведомства.

Как намечено, проект будет реализован за 7,5 месяцев. Специалисты займутся реставрацией архитектурного декора, стеной набережной, дорожными работами.

Предыдущий ее ремонт был проведен в 1952 году.

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России в 2018 году дал положительное заключение на необходимую для реализации проекта документацию.

Само здание Конюшенного ведомства является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено при Петре I и реконструировано в первой четверти 19-го века.

Как сообщало ранее Piter.tv, дно реки Мойки под Зеленым мостом укрепят до декабря.

Фото: zen.yandex.ru/glavgosexpertiza