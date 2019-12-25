Город направит на проект около 64 млн рублей.

На участке набережной Мойки возле Конюшенного ведомства пройдет капремонт. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

В документации говорится об участке у дома № 4 по набережной Мойки. Его протяженность всего 40 метров. Этот участок расположен между Большим и Малым Конюшенными мостами по левому берегу в непосредственной близости от здания Конюшенного ведомства. Работы, как планируется, продлятся 7,5 месяцев. Бюджет города выделяет на них 63,8 млн рублей.

Специалисты займутся стеной набережной, реставрацией архитектурного декора, дорожными работами.

Судя по распределению ассигнований на проект по годам, основная часть капремонта состоится уже в предстоящем, 2021 году.

Предыдущий ремонт набережной был проведен в 1952 году.

Документацию, которая необходима для реализации проекта, получила положительное заключение Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России в 2018 году.

Заявки для участия в конкурсе с ограниченным участием, по итогам которого предполагается определить исполнителя проекта, можно подавать до 29 сентября.

Как сообщало ранее Piter.tv, реставрировать Верхний сад Петергофа захотела только одна компания.

Фото: zen.yandex.ru/glavgosexpertiza