Проект "Театральной" станции метро скорректируют за 11 млн рублей‍

Работы должны завершить к декабрю этого года.

Проектную документацию строительства Лахтинско-Правобережной линии метро от станции "Спасская" до станции "Морской фасад" нужно скорректировать. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Подрядчик должен внести коррективы в строительство проекта станции "Театральная". Победителя выберут уже 19 сентября, работы должны будут выполнены к декабрю этого года.

Максимальная стоимость контракта - 11 миллионов рублей.

Ранее СК по Петербургу задержал подозреваемых в поставке контрафакта в метро.

Фото: Piter.TV