СК по Петербургу задержал подозреваемых в поставке контрафакта в метро

Двое участников преступного сговора были пойманы. Расследование продолжается.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу задержал мошенников, которых обвиняют в поставке контрафактной продукции для подземки города. Полиция задержала двоих мужчин. Один из них занимает пост начальника службы материально-технического снабжения. В общей сложности при помощи преступной схемы злоумышленники украли 32 миллиона рублей.

Афера произошла еще в 2015 году. Следователи полагают, что в преступлении участвовала группа лиц. Начальник службы снабжения Денис Руденко заключил контракты на выполнение работ по модернизации, однако, вместо указанных устройств было поставлено контрафактное оборудование. Разницу в цене мошенники поделили между собой.

Напомним, что накануне представители ФСБ России нагрянули с проверкой в офисные помещения метрополитена, а также побывали в подведомственных компаниях. Сотрудников интересовала документация. Оперативники изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также наличные средства в размере 10 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv